Избитый Широковым судья: последствия от удара могли быть фатальными

5 сентября были опубликованы показания футбольного судьи Никиты Данченкова, который подвергся нападению со стороны бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.
«Когда показал красную карточку, Широков Р.Н. сразу же бросился на меня и нанёс несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу, причинив тем самым телесные повреждения.
В этот момент Широков Р.Н. целенаправленно нанёс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, мне по голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришёлся по кисти правой руки и левому глазу.
Этим сильным ударом Широков Р.Н. разбил мне на правой руке часы. Если бы удар пришёлся прямо в лицо, без помех, созданных моими руками, то последствия могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами», — цитирует Данченкова Baza.
- 5 сентября 2020
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