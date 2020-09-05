Зарема Салихова: сказала Федуну — если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки

Зарема Салихова рассказала о своей роли в трансфере нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

«Ларссона мало кто знал, молодой парень… Шведским рынком «Спартак» никогда не интересовался. Хотя шведы очень хорошо адаптируются в России. Этот мальчик реально талантливый. Верю, у него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны».



Мы узнавали, какой Ларссон в быту, в общении. Легкий, приятный человек даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, если этот мальчик не заиграет за «Спартак», три года не дари мне никакие подарки. Я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много голов. Верю в этого футболиста», — цитирует Зарему Metaratings.