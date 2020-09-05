Сергей Ребров: если сборная России недооценит венгров, у неё будут проблемы

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия, который состоится завтра, 6 сентября.

«Не думаю, что венгры — тёмная лошадка в группе. По организации игры и в целом они по праву обыграли сборную Турции, а также Хорватию здесь, в Будапеште. Вообще, сборная Венгрии оставляет сильное впечатление, они попали в квалификацию, но не напрямую. Это решилось только в последнем матче, когда они проиграли сборной Уэльса. Весь отборочный цикл команда выглядела очень достойно. Уверен, завтра в Будапеште будет интересный матч.



В этом цикле состав у венгров омолодился. Тот же Балаж Джуджак уже не играет в сборной, а был лидером команды. Сейчас очень много молодых и талантливых игроков в составе. Если честно, не могу кого-то выделить или из состава венгров, потому что все играют за пределами Венгрии, но я слежу за этой командой. Нравится их прогресс и что в составе много молодых игроков, и их не просто так приглашают, они все достойно представляют команду. Смотрел матч с Турцией, счёт был 1:0, но, думаю, у них были ещё моменты, чтобы выиграть с крупным счётом. По фамилиям сложно сказать, здесь собралась хорошая команда, с дисциплиной и командной игрой. За счёт этого сборная добивается результата. Сборной России будет непросто.



Если сборная России недооценит венгров, у нее будут проблемы. Думаю, венгры показали силу. Играя дома, даже без болельщиков, они могут показать сильную игру и достойный результат. Обязательно буду смотреть матч, будет интересно», — приводит слова Реброва Sport24.