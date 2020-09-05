Зарема Салихова: в «Спартаке» все сидят и ждут решения Федуна

Зарема Салихова рассказала о роли президента «Спартака» Леонида Федуна в управлении клубом.

«У победы всегда много союзников. А когда плохо всё, виноват один — Леонид Арнольдович. Это в корне неверно. Основной его бизнес, то, чем он занимается 90% времени, — это «Лукойл». Он профессионал в нефтяной области. Поэтому неправильно, когда все, даже самые мелкие вопросы, подвязывают на него.



Он не может быть профессионалом одновременно и в IT, и в маркетинге, и в эксплуатации, и в селекции, и так далее. А в «Спартаке» все сидят и ждут его решения. Получается, на Федуне вся ответственность. Это неправильно. Гендиректор должен сам отвечать за спортивный результат, за финансовые показатели, за каждого сотрудника, который работает у него в клубе», — цитирует Зарему Metaratings.