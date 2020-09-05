Форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади заразился коронавирусом
Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Основная команда «Севильи» прошла тестирование на коронавирусную инфекцию перед возобновлением тренировочного процесса. Тест 25-летнего испанского футболиста показал положительный результат. Сообщается, что Эль-Хаддади чувствует себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Форвард был отправлен на самоизоляцию. Завтра, 6 сентября, игроки и тренеры «Севильи» вновь пройдут тестирование на коронавирус.
Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнётся 11 сентября. В прошлом сезоне «Севилья» в 38 матчах набрала 70 очков и заняла 4-е место в турнирной таблице Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».
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