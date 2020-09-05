Болельщиков «Спартака» заперли на железнодорожном вокзале
Болельщики клуба «Спартак-2» были заперты в здании железнодорожного вокзала Брянск-1. Они находятся в зале ожидания и не могут выйти в город, сообщает сайт «Городской».
5 сентября должна была состояться встреча седьмого тура Футбольной национальной лиги «Динамо-Брянск» — «Спартак-2». Руководство лиги приняло решение об отмене матча из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев. Болельщики прибыли в Брянск, чтобы поддержать команду, но их заперли в здании вокзала. Теперь фанаты ожидают транспортировки в Москву. Болельщики возмущены сложившейся ситуацией.
«Спартак-2» в розыгрыше Футбольной национальной лиги набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Брянское «Динамо» (12) — на пятом месте.
В брянском «Динамо» вспышка COVID-19, матч со «Спартаком-2» отменён
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