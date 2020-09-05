Матч сборных Чехии и Шотландии в Лиге наций состоится, несмотря на коронавирус

Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Шотландия состоится согласно плану, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).
Напомним, FACR выступила с заявлением, сообщив, что матч с Шотландией перенесён на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Сообщается, что несколько представителей сборной Чехии заразились коронавирусом, однако среди футболистов заражённых нет. Решение о проведении встречи было принято после совещания с представителями УЕФА. Отмечается, что сборная Чехии будет полностью состоять из новых игроков и персонала.
Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Чехия — Шотландия состоится 7 сентября. В первой встрече группового этапа сборная Чехии обыграла Словакию (3:1). Национальная команда Шотландии сыграла вничью с Израилем (1:1).
- 5 сентября 2020
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