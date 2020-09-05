Луис Суарес: никогда не перестану наслаждаться тем, чего всегда хотел
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал фотографию с тренировки в составе каталонского клуба.
«Никогда не перестану наслаждаться тем, чего всегда хотел», — подписал снимок уругваец.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Суареса.
Стоит отметить, что подписчики Луиса поздравляют форварда с переходом в «Ювентус». Сообщалось, что нападающий «Барселоны» согласовал условия личного контракта с туринцами и стороны дожидаются расторжения договора между Суаресом и сине-гранатовыми.
Уругваец перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году за € 82 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания сезона-2020/2021. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 36 матчей, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.
Луис Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»
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