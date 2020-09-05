Луис Суарес: никогда не перестану наслаждаться тем, чего всегда хотел

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал фотографию с тренировки в составе каталонского клуба.

«Никогда не перестану наслаждаться тем, чего всегда хотел», — подписал снимок уругваец.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Суареса.

Стоит отметить, что подписчики Луиса поздравляют форварда с переходом в «Ювентус». Сообщалось, что нападающий «Барселоны» согласовал условия личного контракта с туринцами и стороны дожидаются расторжения договора между Суаресом и сине-гранатовыми.



Уругваец перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году за € 82 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания сезона-2020/2021. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 36 матчей, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.