«Ренн» активно интересуется Диего Годином
Защитник «Интера» Диего Годин вызвал предметный интерес французского «Ренна», сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
По информации источника, французы хотят подписать опытного игрока, чтобы закрепиться в верхней части таблицы Лиги 1. Накануне «Ренн» контактировал с «Интером» и агентом уругвайца, чтобы сориентироваться в финансовой составляющей сделки.
Соглашение 34-летнего Година с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Диего помог «Интеру» в 23 матчах Серии А. Защитник записал в актив один мяч и одну результативную передачу.
Напомним, Годин присоединился к чёрно-синим на правах свободного агента летом 2019 года. Выступал за мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Насьональ» и «Серро».
Диего Годин, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ. Игроком интересуются два клуба
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