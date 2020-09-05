Сумма трансфера Депая в «Барселону» составит € 25 млн
Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». Сумма трансфера 26-летнего футболиста в «Барселону» составит € 25 млн, сообщает La Vanguardia.
На приобретении Депая лично настоял главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман. Помимо «Барселоны» на Депая претендует «Милан».
Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн.
В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч, сделал хет-трик и получил одну жёлтую карточку. Мемфис находится в расположении сборной Нидерландов и готовится к матчам Лиги наций УЕФА с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября).
«Барселона» может приобрести Депая вместо Лаутаро Мартинеса, но аргентинец — в приоритете
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