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Исландия — Англия: защитник ЦСКА Магнуссон — в стартовом составе хозяев

Исландия — Англия: защитник ЦСКА Магнуссон — в стартовом составе хозяев
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Исландия — Англия.

Исландия: Халльдоурссон, Херманнссон, Пальссон, Ингасон, Бьярнасон, Сигторссон, Арнасон, Торстейнссон, Магнуссон, Траустасон, Бёдварссон.

Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Райс, Гомес, Дайер, Стерлинг, Уорд-Проус, Фоден, Санчо, Кейн.

Встреча пройдёт на «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия — Англия.

Обслужит встречу сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В бригаду войдут ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Новак Симович.

Следующий матч сборных Исландии и Англии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Исландии и Англии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Бельгии и Дании.

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