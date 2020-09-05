Дмитрий Комбаров рассказал, почему пропустил последние матчи «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему пропустил последние матчи самарской команды.
«У меня был надрыв приводящей мышцы. Поэтому пришлось пропустить несколько игр. Сейчас уже восстановился. С завтрашнего дня я буду работать в общей группе. Планирую сыграть в следующем матче», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комбаров перешёл в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан красно-белых Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год.
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» одержали победу над «Нижним Новгородом». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Крылья Советов», набрав 10 очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице.
- 5 сентября 2020
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