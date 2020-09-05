Португалия — Хорватия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 5 сентября, состоится матч Португалия – Хорватия. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Хорватия.



Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Паоло Валери.



Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.