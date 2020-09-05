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Швеция — Франция: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Швеция — Франция: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 5 сентября, состоится матч Швеция – Франция. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Франция.

Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр — Даниель Стефански.

Следующий матч сборных Швеции и Франции на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Швеции и Франции по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Хорватии.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.

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