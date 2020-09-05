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«Ливерпуль» забил семь голов «Блэкпулу», уступая со счётом 0:2

«Ливерпуль» забил семь голов «Блэкпулу», уступая со счётом 0:2
Футбол / Англия 0

В товарищеском матче «Ливерпуль» разгромил «Блэкпул». Встреча проходила без зрителей и завершилась со счётом 7:2.

На 15-й минуте матча полузащитник «Блэкпула» Си-Джей Хэмилтон открыл счёт. Джерри Йетс удвоил преимущество гостей, забив с пенальти. Однако впоследствии «Ливерпуль» не только отыгрался, но и сделал счёт разгромным. Голы в составе мерсисайдцев забили Жоэль Матип, Садио Мане, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Харви Эллиотт, Дивок Ориги и Сепп ван ден Берг.

«Блэкпул» выступает в английской Лиге 1. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в турнирной таблице первенства. «Ливерпуль» в минувшем сезоне досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
7 : 2
Блэкпул
Блэкпул, Англия
0:1 Хэмилтон – 15'   0:2 Йетс – 33' (пен)   1:2 Матип – 43'   2:2 Мане – 52'   3:2 Фирмино – 54'   4:2 Эллиотт – 69'   5:2 Минамино – 71'   6:2 Ориги – 85'   7:2 ван ден Берг – 88'
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