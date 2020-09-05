«Ливерпуль» забил семь голов «Блэкпулу», уступая со счётом 0:2

В товарищеском матче «Ливерпуль» разгромил «Блэкпул». Встреча проходила без зрителей и завершилась со счётом 7:2.

На 15-й минуте матча полузащитник «Блэкпула» Си-Джей Хэмилтон открыл счёт. Джерри Йетс удвоил преимущество гостей, забив с пенальти. Однако впоследствии «Ливерпуль» не только отыгрался, но и сделал счёт разгромным. Голы в составе мерсисайдцев забили Жоэль Матип, Садио Мане, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Харви Эллиотт, Дивок Ориги и Сепп ван ден Берг.

«Блэкпул» выступает в английской Лиге 1. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в турнирной таблице первенства. «Ливерпуль» в минувшем сезоне досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.