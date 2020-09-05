Английский «Вулверхэмптон» подпиcал контракт с нападающим «Порту» Фабио Силвой.

Контракт Силвы с клубом подписан до 2025 года. Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает, что трансфер форварда стал рекордным для клуба.

«Вулверхэмптон» заплатит за 18-летнего форварда «Порту» € 40 млн плюс бонусы, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Силва станет десятым португальским футболистом в составе «Вулверхэмптона». За клуб уже выступают Тоте Гомеш, Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Флавиу Кристовау, Бруну Жордау, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Даниэл Поденсе и Диогу Жота. Кроме того, главным тренером «Вулверхэмптона» является также португалец Нуну Эшпириту Санту, в бытность игроком выступавший за московское «Динамо».

18-летний игрок провёл в Примейре 12 матчей, забил один мяч. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.