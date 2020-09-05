Мутко: всегда говорил Федуну, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит»
Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии команды с розыгрыша чемпионата России.
«Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно, я считаю, что Федун по-своему любит «Спартак», все вкладывает в него. Но мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Я ему всегда говорил, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», — приводит слова Мутко сайт телеканала «Матч ТВ».
После матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Леонид Федун резко высказался о судействе. Он заявил, что клуб не собирается участвовать в «клоунаде», поэтому красно-белые готовы сняться с чемпионата, если арбитры продолжат допускать ошибки в отношении клуба.
Тедеско рассказал, как отреагировал на слова Федуна о намерении «Спартака» сняться с РПЛ
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