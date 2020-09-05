Влашич и Ловрен — в стартовом составе Хорватии на матч с Португалией, Роналду — вне заявки
Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Хорватия.
Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Данилу, Диогу Жота, Жоау Канселу, Жоау Фелиш.
Хорватия: Ливакович, Вида, Баришич, Ловрен, Брекало, Ковачич, Крамарич, Влашич, Пашалич, Едвай, Ребич.
Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Паоло Валери.
Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.
- 5 сентября 2020
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