Влашич и Ловрен — в стартовом составе Хорватии на матч с Португалией, Роналду — вне заявки

Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Хорватия.

Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Данилу, Диогу Жота, Жоау Канселу, Жоау Фелиш.

Хорватия: Ливакович, Вида, Баришич, Ловрен, Брекало, Ковачич, Крамарич, Влашич, Пашалич, Едвай, Ребич.

Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Паоло Валери.



Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.