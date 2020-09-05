Дания — Бельгия: Эден Азар — в запасе гостей на матч 1-го тура Лиги наций
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Бельгия.
Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, А. Кристенсен, Сков, Дилейни, Брайтвайт, Эриксен, Дольберг, Васс, Ю. Поульсен.
Бельгия: Миньоле, Кастань, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Витсель, Тилеманс, Р. Лукаку, Карраско, Мертенс, Т. Азар.
Обслужит встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.
Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.
- 5 сентября 2020
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