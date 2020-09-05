Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дания — Бельгия: Эден Азар — в запасе гостей на матч 1-го тура Лиги наций

Дания — Бельгия: Эден Азар — в запасе гостей на матч 1-го тура Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Бельгия.

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, А. Кристенсен, Сков, Дилейни, Брайтвайт, Эриксен, Дольберг, Васс, Ю. Поульсен.

Бельгия: Миньоле, Кастань, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Витсель, Тилеманс, Р. Лукаку, Карраско, Мертенс, Т. Азар.

Обслужит встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.

Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020