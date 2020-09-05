Источник: семь болельщиков «Локомотива» задержаны из-за драки с фанатами «Зенита»

В конце августа на фанатов петербургского «Зенита» было совершено нападение в одной из хинкальных Москвы. Семь болельщиков «Локомотива» задержаны полицией, сообщает столичное «Агентство городских новостей».
По информации источника, молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сообщается, что один из задержанных — известный фанат «железнодорожников» и бывший сотрудник клуба Алексей Ерунов, который был осуждён во Франции по делу о беспорядках в Марселе на чемпионате Европы 2016 года, а также был включен в список лиц, которым запрещалось посещать матчи чемпионата мира 2018 года.
Напомним, около двух десятков человек ворвались в заведение на улице Халтуринской и напали на болельщиков сине-бело-голубых. Никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили, и уехали из кафе, даже не дожидаясь врачей.
- 5 сентября 2020
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