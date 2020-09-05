Луис Энрике: «Барселона» продолжит выигрывать титулы и без Месси

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал решение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.
«Это очень деликатная тема. Клубы важнее всего. Лео помог «Барселоне» сильно вырасти, но я бы предпочёл, чтобы стороны пришли к согласию. Приятно быть кому-то благодарным.
Рано или поздно Месси перестанет играть в «Барсе». Но «Барселона» продолжит выигрывать титулы без него, а Месси по-прежнему будет прекрасным футболистом», — цитирует Энрике Goal.
Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.
Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.
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