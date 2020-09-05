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Левченко: Беларусь будет зависеть от России, которая сейчас усмехается. Путину это на руку

Левченко: Беларусь будет зависеть от России, которая сейчас усмехается. Путину это на руку
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист раменского «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию в Беларуси.

«26 лет — такой срок, когда уже не ты властвуешь, а власть захватила тебя в клешни. Это уже диктаторство в квадрате, когда человек просто-напросто захватил всю власть. Отправной точкой стало то, что люди вышли на улицу с правильным настроем и мирным протестом, чтобы высказать свою, народную точку зрения.

Если проводить параллели с Украиной, то вижу и много сходства, и различий. Люди высказали позицию, а Лукашенко отреагировал на это кровопролитием и насилием, по сути уничтожая свой народ. Для меня это вопиюще и неприемлемо.

Понятно, каждое маленькое государство от кого-то зависит, но очень важно — на каких правах. Если брать глобально, то Беларусь будет полностью зависеть от России, которая сейчас усмехается. Режиму Путина эта ситуация абсолютно на руку. Если до протестов Батьку в какой-то мере уважали, Беларусь не сдалась и открыто не зависит от России, то сейчас Лукашенко прибежал к Путину, его курс и риторика изменились", — цитирует Левченко ua.tribuna.com.

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