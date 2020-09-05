Талалаев: нельзя играть в современный футбол, если VAR останавливает игру по 8 раз за матч

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал судейство в матче с ЦСКА (0:3).
«Были ли вопросы к арбитру? Не обсуждаю судейство. Я говорю о тенденциях, которые мешают развитию качества современного футбола. Нам нужно изменить вектор в судействе, если мы хотим быть конкурентоспособными на европейских соревнованиях.
Невозможно играть в современный футбол, если VAR останавливает игру по восемь раз за матч. Это по 2-3 минуты за каждую остановку. Теряется интенсивность футбола. Каждое единоборство трактуется как фол, совсем не дают бороться за мяч. Продолжаю настаивать на том, что не менее 25% фолов, зарегистрированных за это время, можно было не назначать. Футбол оставался бы нормальным видом спорта, а игра была бы зрелищнее и красивее.
Полиграф? Я против таких мер. Я сторонник того, чтобы изменился вектор развития: судьи же должны иметь право на ошибку. Мы все небезгрешные, поэтому я против полиграфов и обсуждений ошибок. Я за определение правильных тенденций для развития нашего вида спорта.
Когда человек два раза в одном эпизоде играет руками, любой тренер скажет: «Это пенальти!». Но судья в этом матче не дал пенальти и в другую сторону. Предвзятости здесь не было», — сказал Талалаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 5 сентября 2020
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