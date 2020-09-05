Талалаев: Глушенков — один из тех, кого я приглашал в «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился своим мнением об игре полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.

«В моём понимании результат определяет команда, а не отдельно взятые игроки. Если каждый будет выкладываться по максимуму в решении командных задач, результат будет достигнут. Это наше кредо при построении команды. Единственное, что могу сказать, — Макс один из тех футболистов, которого я приглашал в «Ахмат».

«Спартак» не отпустил? Вопрос не ко мне. У Глушенкова очень много плюсов. На то, чтобы их выделить, понадобится отдельная статья. Скажу так: это один из перспективнейших молодых футболистов России», — сказал Талалаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Интервью с Андреем Талалаевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».