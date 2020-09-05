Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Цорн: у Алексея Миранчука достаточно качеств, чтобы помочь «Аталанте»

Цорн: у Алексея Миранчука достаточно качеств, чтобы помочь «Аталанте»
Футбол / Италия 0

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Остроатакующий хавбек, с большим талантом и выдающейся техникой. Миранчук обладает хорошим видением игры, отличной статистикой и способностью решать исход матчей. Мы говорим о действительно разноплановом игроке, он будет ценен в каждой команде. Миранчук привык быть плеймейкером, но он может играть во всех линиях атаки, например как атакующий вингер справа.

Не сомневаюсь, что Миранчук способен помочь «Аталанте». У него достаточно качеств, чтобы заявить о себе даже вдали от России. Будет интересно посмотреть, как его используют в Серии А — чемпионате, который будет намного более напряжённым и с большим количеством матчей», — цитирует Цорна Tuttomercatoweb.

Цорн: надеюсь, что мой «Спартак» сможет оставаться на вершине турнирной таблицы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020