Цорн: у Алексея Миранчука достаточно качеств, чтобы помочь «Аталанте»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
«Остроатакующий хавбек, с большим талантом и выдающейся техникой. Миранчук обладает хорошим видением игры, отличной статистикой и способностью решать исход матчей. Мы говорим о действительно разноплановом игроке, он будет ценен в каждой команде. Миранчук привык быть плеймейкером, но он может играть во всех линиях атаки, например как атакующий вингер справа.
Не сомневаюсь, что Миранчук способен помочь «Аталанте». У него достаточно качеств, чтобы заявить о себе даже вдали от России. Будет интересно посмотреть, как его используют в Серии А — чемпионате, который будет намного более напряжённым и с большим количеством матчей», — цитирует Цорна Tuttomercatoweb.
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