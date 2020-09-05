Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Фелиш забил дебютный гол

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия одержала победу над Хорватией. Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Счёт на 41-й минуте открыл защитник португальцев Жоау Канселу — он сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот. Второй мяч забил Диогу Жота, выйдя один на один по месту левого форварда после передачи из глубины поля и уверенным ударом поразив дальний угол ворот. Это дебютный гол хавбека за национальную команду.
На 70-й минуте Жоау Фелиш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, без особых препятствий пробил на силу, и мяч рикошетом от рук Ливаковича залетел в сетку ворот. Это первый гол полузащитника за сборную Португалии.
В добавленное время хорваты усилиями Бруно Петковича отыграли один мяч. На последних секундах матча Андре Силва забил четвёртый гол португальцев.
В матче не принимал участия нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.
Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.
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