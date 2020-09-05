Гол Мбаппе помог сборной Франции обыграть Швецию, Гризманн не забил пенальти в концовке

Сборной Франции удалось одержать выездную победу в матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Швеции. Игра прошла на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) и закончилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе. 21-летний форвард вывел свою команду вперёд на 41-й минуте ударом с очень острого угла. На последних минутах матча в ворота Швеции был назначен пенальти, однако форвард Антуан Гризманн не смог удвоить преимущество своей команды.
Игроки «Краснодара» Маркус Берг и Кристоффер Олссон провели на поле весь матч.
Обслуживала встречу польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. В бригаду входили ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервным арбитром был Даниель Стефански.
Следующий матч сборных Швеции и Франции на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Швеции и Франции по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Хорватии.
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