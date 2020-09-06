Зинченко: Гарсия попросил меня не забивать испанцам

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос, разговаривал ли он по поводу матча со сборной Испании со своими одноклубниками.
«Да, вчера я общался в чате с Эриком Гарсией. У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем поединке», — приводит слова Зинченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Испания сыграет с Украиной сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик. На 41-й минуте швейцарская команда восстановила равновесие, гол забил Харис Сеферович с передачи Гранита Джаки. В середине второго тайма украинцев вывел вперёд Александр Зинченко с передачи Богдана Михайличенко.
- 6 сентября 2020
-
00:32
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 5 сентября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:41
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:25
-
19:11
-
19:07