Зинченко: Гарсия попросил меня не забивать испанцам

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос, разговаривал ли он по поводу матча со сборной Испании со своими одноклубниками.



«Да, вчера я общался в чате с Эриком Гарсией. У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем поединке», — приводит слова Зинченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Испания сыграет с Украиной сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик. На 41-й минуте швейцарская команда восстановила равновесие, гол забил Харис Сеферович с передачи Гранита Джаки. В середине второго тайма украинцев вывел вперёд Александр Зинченко с передачи Богдана Михайличенко.