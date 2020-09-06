Гризманн не забил третий пенальти подряд в составе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн не забил третий пенальти подряд в матчах за национальную команду.

На последних минутах в матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Швеции был назначен пенальти, однако форвард не смог его реализовать.

Игра прошла на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) и закончилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе. 21-летний форвард вывел свою команду вперёд на 41-й минуте ударом с очень острого угла.



Следующий матч сборных Швеции и Франции на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Швеции и Франции по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Хорватии.