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Гризманн не забил третий пенальти подряд в составе сборной Франции

Гризманн не забил третий пенальти подряд в составе сборной Франции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн не забил третий пенальти подряд в матчах за национальную команду.

На последних минутах в матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Швеции был назначен пенальти, однако форвард не смог его реализовать.

Игра прошла на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) и закончилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе. 21-летний форвард вывел свою команду вперёд на 41-й минуте ударом с очень острого угла.

Следующий матч сборных Швеции и Франции на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Швеции и Франции по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Хорватии.

Гол Мбаппе помог сборной Франции обыграть Швецию, Гризманн не забил пенальти в концовке
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