Каррагер: не хотел бы, чтобы Месси подписал контракт с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер прокомментировал слова форварда «Барселоны» Лионеля Месси о том, что он останется в клубе.
«Я просто хотел бы наблюдать за ним каждую неделю, ходить на игры, видеть его в живую и анализировать. Я был бы рад, если бы „Манчестер Сити“ подписал его в следующем году…
Это может показаться странным, но я, вероятно, не хотел бы, чтобы „Ливерпуль“ подписал контракт с Месси. Я думаю, что мерсисайдцы больше ориентированы на командную этику. Стиль «Сити» — полагаться на игроков, которые создают моменты. Кроме того, финансовые показатели, про которые мы слышим, просто потрясающие, и мне интересно, как это отразится на раздевалке „Ливерпуля“, если такая сделка будет заключена.
Ещё один вопрос в этой истории с Месси: актуален ли финансовый Fair Play? Я не знаю, но если Месси приедет в Англию, это будет здорово для Премьер-лиги», — цитирует Каррагера Goal.
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