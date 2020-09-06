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Каррагер: не хотел бы, чтобы Месси подписал контракт с «Ливерпулем»

Каррагер: не хотел бы, чтобы Месси подписал контракт с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер прокомментировал слова форварда «Барселоны» Лионеля Месси о том, что он останется в клубе.

«Я просто хотел бы наблюдать за ним каждую неделю, ходить на игры, видеть его в живую и анализировать. Я был бы рад, если бы „Манчестер Сити“ подписал его в следующем году…

Это может показаться странным, но я, вероятно, не хотел бы, чтобы „Ливерпуль“ подписал контракт с Месси. Я думаю, что мерсисайдцы больше ориентированы на командную этику. Стиль «Сити» — полагаться на игроков, которые создают моменты. Кроме того, финансовые показатели, про которые мы слышим, просто потрясающие, и мне интересно, как это отразится на раздевалке „Ливерпуля“, если такая сделка будет заключена.

Ещё один вопрос в этой истории с Месси: актуален ли финансовый Fair Play? Я не знаю, но если Месси приедет в Англию, это будет здорово для Премьер-лиги», — цитирует Каррагера Goal.

Каррагер: Месси усилил бы «Манчестер Сити», но не сделал бы их непобедимыми
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