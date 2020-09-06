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Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»
Футбол / Испания 0

33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси, решивший не покидать каталонский клуб после встречи отца с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу, разочарован поведением своих партнёров по команде, сообщается в «Твиттере» El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero.

Как утверждает источник, Лионеля Месси удивило и задело отсутствие сообщений со словами поддержки от его партнёров по команде в «Барселоне».

Напомним, что вчера, 5 сентября, 33-летний аргентинец вновь не появился на тренировке сине-гранатовых, несмотря на прошлое заявление о его продолжении карьеры в клубе после встречи его отца с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.

Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся
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