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Килиан Мбаппе рассказал о повреждении, полученном в игре со сборной Швеции

Килиан Мбаппе рассказал о повреждении, полученном в игре со сборной Швеции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

21-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о степени серьёзности повреждения, полученного в игре 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (1:0), в котором он стал автором единственного забитого мяча.

«Это был немного болезненный удар. Но думаю, что в ближайшее время будет становиться только лучше, так что всё в порядке. Мы обязаны хорошо восстановиться, чтобы показать лучшую игру в матче со сборной Хорватией. Мы будем работать. Тренер решит, буду ли я играть.

Встреча со Швецией не была простой. Мы буквально сражались. Это было непросто, нам нужно запомнить несколько эпизодов и сделать правильные выводы. Мы увидели, что в будущем должны играть лучше и обязаны заставить себя играть по новой схеме. Конечно, сейчас для нас самое главное — это победа. Мы хорошо начали групповой этап», — приводит слова Мбаппе Goal.

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