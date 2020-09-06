Килиан Мбаппе рассказал о повреждении, полученном в игре со сборной Швеции

21-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о степени серьёзности повреждения, полученного в игре 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (1:0), в котором он стал автором единственного забитого мяча.

«Это был немного болезненный удар. Но думаю, что в ближайшее время будет становиться только лучше, так что всё в порядке. Мы обязаны хорошо восстановиться, чтобы показать лучшую игру в матче со сборной Хорватией. Мы будем работать. Тренер решит, буду ли я играть.



Встреча со Швецией не была простой. Мы буквально сражались. Это было непросто, нам нужно запомнить несколько эпизодов и сделать правильные выводы. Мы увидели, что в будущем должны играть лучше и обязаны заставить себя играть по новой схеме. Конечно, сейчас для нас самое главное — это победа. Мы хорошо начали групповой этап», — приводит слова Мбаппе Goal.