Евгений Бушманов: в сборной России много возрастных игроков, необходимо омоложение состава

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы сборной России перед матчем 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии.

«Думаю, наша команда сильнее Венгрии. Во-первых, индивидуально, если смотреть по подбору игроков. Во-вторых, в целом, наши смотрятся увереннее. Вроде и играли против венгров не так давно, перед чемпионатом мира. Поэтому жду от нашей сборной такой же агрессии в плане движения и прессинга. Надеюсь, что сможем получить преимущество уже в первом тайме.

Роль Лиги наций перед Чемпионатом Европы – 2020? Я так понимаю, что Лига наций — это турнир, нацеленный на значительное уменьшение товарищеских игр. Все равно официальные матчи намного интереснее и привлекательнее и для футболистов, и для болельщиков. Плюс есть определенные бонусы в виде попадания на Евро или чемпионат мира. Так что мотивация у этого турнира есть.

Перспективы этой сборной России? У нашей команды много возрастных игроков, необходимо омоложение состава. Не хватало вчера Головина и Миранчука. Ну и, конечно, необходимо в целом улучшать игру в плане разнообразия атакующих действий, чтобы рассчитывать на какие-то высокие места на грядущем Евро», — цитируют Бушманова «Известия».