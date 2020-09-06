«Интер» может продать Эриксена спустя восемь месяцев после подписания
Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть итальянский клуб спустя восемь месяцев после перехода, сообщает TalkSport.
28-летний датчанин перешёл в «Интер» из английского «Тоттенхэма» зимой 2020 года, сумма трансфера составила € 20 млн. Инициатором его перехода был главный тренер «Интера» Антонио Конте. Однако руководство клуба недовольно игроком. В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии Эриксен провёл за «Интер» 17 матчей, в которых забил один мяч. Также Эриксен вышел только на замену в финальном матче Лиги Европы с «Севильей», в котором «Интер» уступил испанцам 2:3.
Одним из главных претендентов на Эриксена называется его предыдущий клуб, английский «Тоттенхэм», в котором он провёл 6,5 сезонов.
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