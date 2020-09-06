Новичок «Шальке» отказался от зарплаты

Боснийский нападающий Ведад Ибишевич, перешедший из берлинской «Герты» в «Шальке», заявил, что откажется от зарплаты в новом клубе.

«Моя цель — играть в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги. Мы с руководством клуба договорились, что я не буду получать оклад, а только сумму, необходимую для выплаты медицинской страховки. Зарплату я отдаю на благотворительность, а играть буду за бонусы», — приводит слова Ибишевича ВВС.

36-летний босниец покинул «Герту» после окончания срока контракта. В прошедшем розыгрыше Бундеслиги он провёл за берлинцев 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за «Алеманию» из Ахена, «Хоффенхайм» и «Штутгарт», а на старте карьеры числился во французском «ПСЖ».