Видаль согласовал контракт с «Интером»

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в ближайшее время может стать игроком миланского «Интера».

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, игрок согласовал личный контракт с итальянцами. Годовая зарплата Видаля составит € 6 млн (+ бонусы), соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год. В «Интер» Видаль перейдёт на правах свободного агента. Кроме того, Видаль запросил подписной бонус размером в € 2-3 млн.

Артуро Видаль стал одним из тех игроков, которых не видит в своей команде новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. За «Интер» уже выступает соотечественник Видаля Алексис Санчес, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».