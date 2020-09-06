Видаль согласовал контракт с «Интером»
Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в ближайшее время может стать игроком миланского «Интера».
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, игрок согласовал личный контракт с итальянцами. Годовая зарплата Видаля составит € 6 млн (+ бонусы), соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год. В «Интер» Видаль перейдёт на правах свободного агента. Кроме того, Видаль запросил подписной бонус размером в € 2-3 млн.
Артуро Видаль стал одним из тех игроков, которых не видит в своей команде новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. За «Интер» уже выступает соотечественник Видаля Алексис Санчес, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».
Артуро Видаль уйдёт из «Барселоны» бесплатно
- 6 сентября 2020
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
09:19
-
09:01
-
08:07
-
06:49
-
06:30
-
03:44
-
02:59
-
02:44
-
00:58
-
00:58
-
00:32
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 5 сентября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49
Партнерский контент