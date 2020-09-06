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Месси не тренируется с «Барсой», «Айлендерс» — в полуфинале Кубка Стэнли. Главное у утру

Месси не тренируется с «Барсой», «Айлендерс» — в полуфинале Кубка Стэнли. Главное у утру
Футбол / Испания 0

Оверим победил Сакаи, «Айлендерс» — в полуфинале Кубка Стэнли, Месси саботировал тренировку «Барселоны». Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Мадридский «Реал» снизит зарплаты игрокам и тренерскому штабу.

2. UFC проведёт ещё пять турниров на «Бойцовском острове». Среди них — титульный бой Хабиба.

3. Лионель Месси заявил, что остаётся в «Барсе», но на тренировку не явился.

4. Форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади заразился коронавирусом.

5. «Нью-Йорк Айлендерс» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли.

6. Алистар Оверим победил Аугусто Сакаи в главном бою UFC Fight Night 176.

7. Артуро Видаль согласовал контракт с миланским «Интером».

8. Виктория Азаренко вышла в четвёртый круг US Open.

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