Месси не тренируется с «Барсой», «Айлендерс» — в полуфинале Кубка Стэнли. Главное у утру
Оверим победил Сакаи, «Айлендерс» — в полуфинале Кубка Стэнли, Месси саботировал тренировку «Барселоны». Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Мадридский «Реал» снизит зарплаты игрокам и тренерскому штабу.
2. UFC проведёт ещё пять турниров на «Бойцовском острове». Среди них — титульный бой Хабиба.
3. Лионель Месси заявил, что остаётся в «Барсе», но на тренировку не явился.
4. Форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади заразился коронавирусом.
5. «Нью-Йорк Айлендерс» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли.
6. Алистар Оверим победил Аугусто Сакаи в главном бою UFC Fight Night 176.
7. Артуро Видаль согласовал контракт с миланским «Интером».
8. Виктория Азаренко вышла в четвёртый круг US Open.
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