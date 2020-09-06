«Барселона» не планирует отдавать Фелиппе Коутиньо в аренду на следующий сезон

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Баварию», будет выступать за каталонский клуб в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает на бразильского футболиста. Каталонский клуб не планирует отдавать Коутиньо в аренду, однако готов рассмотреть предложение, если другой клуб будет готов заплатить большую сумму.



«Бавария» арендовала Коутиньо прошлым летом. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за € 120 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.



В составе «Баварии» Коутиньо завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу главного еврокубка немецкая команда разгромила «Барселону» со счётом 8:2, а Филиппе, выйдя на замену, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Филиппе Коутиньо вернулся к тренировкам с «Барселоной»