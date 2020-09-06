«Барселона» не планирует отдавать Фелиппе Коутиньо в аренду на следующий сезон

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Баварию», будет выступать за каталонский клуб в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает на бразильского футболиста. Каталонский клуб не планирует отдавать Коутиньо в аренду, однако готов рассмотреть предложение, если другой клуб будет готов заплатить большую сумму.
«Бавария» арендовала Коутиньо прошлым летом. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за € 120 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.
В составе «Баварии» Коутиньо завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу главного еврокубка немецкая команда разгромила «Барселону» со счётом 8:2, а Филиппе, выйдя на замену, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 6 сентября 2020
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
09:19
-
09:01
-
08:07
-
06:49
-
06:30
-
03:44
-
02:59
-
02:44
-
00:58
-
00:58
-
00:32
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 5 сентября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49