Сантуш: Роналду уже тренировался, чувствует себя лучше. Он поедет в Швецию

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Криштиану Роналду.
«Он уже тренировался, чувствует себя лучше. Поедет в Швецию. Травмы нет. Он просто должен оправиться от инфекции", — цитирует Сантуша сайт УЕФА.
Напомним, форвард не помог национальной команде в матче Лиги наций УЕФА с Хорватией (4:1). Игрок не тренировался на протяжении нескольких дней, поскольку лечит инфекцию, вызванную пчелиным укусом.
Встреча Португалии со Швецией пройдёт 8 сентября. Начало — в 21:45 мск.
Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.
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