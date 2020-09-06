Линекер: сложно представить мирный финал эпохи Месси и «Барселоны»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси остаться в «Барселоне».
«Прочитал необычное интервью Месси. Он много сделал для клуба почти за два десятилетия, и очень жаль, что „Барселона“ выкрутилась и не исполнила его желание. Сложно представить мирный и удовлетворительный финал эпохи Месси и „Барселоны“, — написал Линекер на своей странице в »Твиттере".
Напомним, вчера, 5 сентября, 33-летний аргентинец вновь не появился на тренировке сине-гранатовых, несмотря на заявление о продолжении карьеры в клубе после встречи его отца с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.
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