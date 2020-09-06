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Николас Ломбертс: должен был завершить карьеру после «Зенита»

Николас Ломбертс: должен был завершить карьеру после «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил мнение, что должен был завершить футбольную карьеру после выступлений за петербургский клуб.

«Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что должен был доиграть последний год по контракту в „Зените“ и завершить профессиональную карьеру. Но без перехода в „Остенде“ я никогда бы этого не узнал», — приводит слова Ломбертса Voetbalnieuws.be со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В составе петербургского клуба четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, четырежды — Суперкубок страны. Кроме того, бельгиец в составе «Зенита» — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2017 году Ломбертс перешёл в «Остенде».

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