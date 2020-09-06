Николас Ломбертс: должен был завершить карьеру после «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил мнение, что должен был завершить футбольную карьеру после выступлений за петербургский клуб.



«Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что должен был доиграть последний год по контракту в „Зените“ и завершить профессиональную карьеру. Но без перехода в „Остенде“ я никогда бы этого не узнал», — приводит слова Ломбертса Voetbalnieuws.be со ссылкой на Het Laatste Nieuws.



Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В составе петербургского клуба четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, четырежды — Суперкубок страны. Кроме того, бельгиец в составе «Зенита» — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2017 году Ломбертс перешёл в «Остенде».