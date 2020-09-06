Николас Ломбертс: надеюсь, что однажды смогу стать тренером «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался, что хотел бы в будущем возглавить петербургскую команду.
«Два или три года назад не мог представить, что когда-нибудь стану тренером. Теперь думаю об этом всё чаще. Не скучаю по игре, но тоскую по атмосфере в раздевалке. Смотрю много матчей, чего не делал, будучи футболистом. Анализирую игру с тактической точки зрения. Сейчас меня это интересует гораздо больше, чем раньше.
Надеюсь, однажды смогу стать тренером „Зенита“. Уже говорил с нынешним главным тренером „Зенита“ Сергеем Семаком и спрашивал, могу ли пройти стажировку в клубе и понаблюдать за его работой несколько недель. Он сказал, что это не проблема. Но из-за нынешней ситуации в мире поездку пришлось отложить», — приводит слова Ломбертса Voetbalbelgie.be со ссылкой на La Capitale.
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