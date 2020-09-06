«Многие думали, что я не забил гол, но вы ошиблись». Бруну Фернандеш стал отцом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш во второй раз стал отцом. Это произошло после матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Хорватией (4:1), в котором хавбек принял участие.
«6 сентября 2020 года, когда многие подумали, что Бруну Фернандеш не забил гол, они ошибались. Сегодня, 38 недель и 6 дней назад, я забил один из самых важных голов в жизни. Как мне нравится, с дистанции почти в девять месяцев.
Когда матч закончился, многие из вас сказали, что я не забил гол, но вы ошиблись, потому что, несмотря на финальный свисток, подходило время одного из лучших ударов в карьере. Конечно, не обошлось без того, что делегат вызвал меня для сдачи теста на допинг. Но уже спустя несколько часов мяч вошёл и в данном случае вышел.
Гонсалу де Пинью Фернандеш решил, что отцу пора забить второй по важности гол в жизни. И моя жена в эту ночь наделила нашу жизнь ещё большим смыслом», — написал Фернандеш на своей странице в соцсети.
Фото можно посмотреть на странице Бруну Фернандеша в «Инстаграме».
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