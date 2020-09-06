Аршавин: Кокорин — сильнейший нападающий России. По игровым качествам он лучше Дзюбы

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, а ныне директор по спортивным вопросам департамента петербургского клуба Андрей Аршавин сравнил форвардов Артёма Дзюбу и Александра Кокорина.

«Кокорин — самый сильный нападающий в России. По игровым качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, до появления Саши в сборной России ещё далеко. Это связано с историей, которую все хорошо знают. Да и в национальной команде сейчас и без него всё хорошо. Станислав Черчесов будет долго думать, приглашать ли Кокорина», — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне выступал за «Сочи» на правах аренды. Принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.