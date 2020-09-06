Орещук — о переходе Лесового в «Динамо»: в понедельник-вторник объявят, контракт подписан
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, что бело-голубые в ближайшее время объявят о переходе полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового.
«В понедельник-вторник объявят. Контракт личный подписан. Осталось между клубами уладить ситуацию», — написал Орещук в "Твиттере".
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Лесовой провёл за «Арсенал» шесть матчей (все — в стартовом составе), в которых забил два мяча (один — с пенальти).
Тульская команда по итогам шести туров чемпионата страны занимает 12-е место, набрав пять очков. Московское «Динамо» (11) располагается на четвёртом месте в таблице.
Следующую встречу «Арсенал» проведёт на выезде с «Зенитом». «Динамо» примет «Рубин».
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