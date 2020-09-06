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Зайнутдинов может пропустить матч Лиги наций со сборной Беларуси

Зайнутдинов может пропустить матч Лиги наций со сборной Беларуси
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактийор Зайнутдинов может пропустить матч 2-го группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Беларуси, сообщает Kazfootball.kz.

По информации источника, 22-летний казахстанский футболист по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом, его участие в матче со сборной Беларуси под вопросом. Напомним, Зайнутдинов получил повреждение в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Литвы (2:0). Позже стало известно, что казахстанский полузащитник избежал серьёзной травмы.

Матч 2-го группового этапа Лиги наций УЕФА Казахстан — Беларусь состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан). Начало встречи — в 17:00 мск.

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