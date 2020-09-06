Стала известна зарплата Калиду Кулибали в «Манчестер Сити»
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали, который в ближайшее время, по информации СМИ, подпишет контракт с «Манчестер Сити», будет получать € 9 млн плюс бонусы в размере € 3 млн, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла в "Твиттере".
Сообщалось, что сумма трансфера 29-летнего Кулибали из «Наполи» в «Манчестер Сити» составит € 75 млн плюс бонусы.
В чемпионате Италии сезона-2019/2020 сенегалец провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. Контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.
«Манчестер Сити» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».
«Манчестер Сити» предложил «Наполи» за Кулибали € 75 млн плюс бонусы
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