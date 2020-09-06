Зане: выбрал в «Баварии» десятый номер сознательно. У меня большие цели

Нападающий «Баварии» Лерой Зане дал большое интервью пресс-службе клуба, в котором поделился эмоциями от перехода в немецкую команду.

«Хотел бы играть ключевую роль в одном из крупнейших клубов мира. Ещё не выиграл трофей в Германии. Думаю, нам следует это изменить.

Было важно почувствовать, что Ули Хёнесс поддержал мой переезд в Мюнхен. Это было не менее важно, чем поддержка Карла-Хайнца Румменигге, Хасана Салихамиджича, Оливера Кана и Герберта Хайнера. Игроки «Баварии» сразу сказали мне, что в клубе семейная атмосфера. Я здесь уже несколько недель, и могу это подтвердить.



Десятый номер? Могу справиться с давлением. Я не из тех, кто легко заводится. Это номер с большой историей, до меня его носили великие игроки. Но я выбрал его сознательно, чтобы показать — я пришёл сюда, чтобы взять на себя ответственность. У меня большие цели в «Баварии». Хочу показать, что люди могут полностью на меня положиться", — цитирует Зане пресс-служба клуба.