Кевин Де Брёйне, в третий раз ставший отцом, прибыл в расположение сборной Бельгии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прибыл в расположение сборной Бельгии, сообщает пресс-служба бельгийской национальной команды на своей странице в «Твиттере».
Бельгийский футболист пропустил матч группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (2:0) из-за рождения третьего ребёнка. Вместе с Де Брёйне в расположение национальной команды Бельгии приехал нападающий Миши Батшуайи. Хавбек Янник Феррейра Карраско покинул расположение сборной.
Напомним, 8 сентября сборная Бельгии сыграет в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Исландии.
Напомним, Де Брёйне был признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Бельгиец отдал 20 результативных передач, повторив рекорд АПЛ, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри.
- 6 сентября 2020
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