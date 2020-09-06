Кевин Де Брёйне, в третий раз ставший отцом, прибыл в расположение сборной Бельгии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прибыл в расположение сборной Бельгии, сообщает пресс-служба бельгийской национальной команды на своей странице в «Твиттере».



Бельгийский футболист пропустил матч группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (2:0) из-за рождения третьего ребёнка. Вместе с Де Брёйне в расположение национальной команды Бельгии приехал нападающий Миши Батшуайи. Хавбек Янник Феррейра Карраско покинул расположение сборной.



Напомним, 8 сентября сборная Бельгии сыграет в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Исландии.

Напомним, Де Брёйне был признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Бельгиец отдал 20 результативных передач, повторив рекорд АПЛ, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри.