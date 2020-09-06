Гризманн вышел на 2-е место по количеству проведённых подряд матчей за сборную Франции

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн вышел на второе место в списке футболистов, которые провели десятки матчей подряд в составе национальной команды, сообщается в "твиттере" сборной Франции.
Форвард принял участие во встрече со сборной Швеции в 1-м туре Лиги наций, таким образом, Гризманн вышел на поле в 36-м матче за сборную подряд. Больше матчей подряд провёл только Патрис Эвра (44 встречи).
Игра прошла на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) и закончилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе. 21-летний форвард вывел свою команду вперёд на 41-й минуте ударом с очень острого угла. На последних минутах матча в ворота Швеции был назначен пенальти, однако Гризманн не смог удвоить преимущество своей команды.
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