Гризманн вышел на 2-е место по количеству проведённых подряд матчей за сборную Франции

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн вышел на второе место в списке футболистов, которые провели десятки матчей подряд в составе национальной команды, сообщается в "твиттере" сборной Франции.

Форвард принял участие во встрече со сборной Швеции в 1-м туре Лиги наций, таким образом, Гризманн вышел на поле в 36-м матче за сборную подряд. Больше матчей подряд провёл только Патрис Эвра (44 встречи).

Игра прошла на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) и закончилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе. 21-летний форвард вывел свою команду вперёд на 41-й минуте ударом с очень острого угла. На последних минутах матча в ворота Швеции был назначен пенальти, однако Гризманн не смог удвоить преимущество своей команды.